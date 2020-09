Arriva in Italia RoomRaccoon: il software in cloud per alberghi

13:26

È sulla facilità di utilizzo che punta RoomRaccoon, il software per hotel in cloud che fa il suo debutto sul mercato italiano dopo aver presidiato oltre 50 Paesi e aver catturato l’attenzione di un migliaio di clienti.

L’obiettivo, come spiega Alessia Stevanato, country manager per l’Italia della startup, “è offrire una piattaforma unica all-in-one a tutte le strutture ricettive indipendenti, costantemente aggiornata, arricchendola sempre di nuove funzionalità”.



Tre in uno

RoomRaccoon, si legge su HotelMag, include in un’unica piattaforma tre software: il Booking Engine, per aumentare le prenotazioni dirette dal sito web dell’hotel esenti da commissioni; il Channel Manager, per eliminare il pericolo di overbooking gestendo tutti i portali di vendita; e il Gestionale, per poter prendere in carico tutte le prenotazioni e la burocrazia.



“Per l’utilizzo di RoomRaccoon – aggiunge Stevanato – è sufficiente avere una connessione a internet e, per il fatto di essere un software in cloud, è previsto l’accesso da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo ci si trovi”.



RoomRaccoon non richiede obblighi contrattuali e offre assistenza in italiano. L’azienda garantisce supporto tecnologico a quelle strutture che intendono offrire un soggiorno 100% contactless e Covid free: grazie alle funzioni disponibili, infatti, tutto il processo – dalla prenotazione al check-out – può essere effettuato senza dover incontrare direttamente il cliente.