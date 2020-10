Nasce Aigab, l'associazione dei gestori di affitti brevi

10:15

Le principali società italiane di property management, specializzate nello short rent, si mettono insieme per contare di più ai tavoli istituzionali.

Durante TTG Travel Experience è stata presentata la nascita di Aigab (Associazione italiana gestione affitti brevi), cui per ora aderiscono cinque realtà: Altido, CleanBnb, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy.



"Specialmente durante il lockdown, quando il Governo definiva i codici Ateco che potevano proseguire e quelli da bloccare, ci siamo resi conti che dobbiamo fare rete per farci conoscere" ha spiegato Francesco Zorgno, consigliere Aigab e fondatore di CleanBnb.



A livello di numeri, le 5 società coprono una piccola fetta di mercato: circa 5mila appartamenti su quasi mezzo milione di case votate all'affitto breve in Italia. "Ma siamo quelli che garantiscono professionalità su aspetti cruciali, dalle regole di sanificazione e di comportamento degli ospiti fino alla normativa da seguire. Un'attenzione che non ha niente da invidiare a quella in uso nel segmento alberghiero" aggiunge Zorgno. Presidente di Aigab è Marco Celani, a.d. di Italianway.



Adriano Lovera