Vita da re, un tour tra gli antichi castelli della Gran Bretagna

Un tour tra i castelli gotici e le tenute di caccia elisabettiane, alla scoperta della loro antica e gloriosa storia. Cosa c’è di meglio per festeggiare la quarta stagione di ‘The Crown’, che partirà il 15 novembre su Netflix? A proporre gli antichi manieri britannici è Oliver’s Travels, che annovera tra le sue idee il soggiorno nel Gothic Castle Estate, nella contea di Galway, a soli 30 minuti dall’aeroporto di Shannon: un castello del XVIII secolo che vide, tra i suoi ospiti, il Principe Carlo con Camilla, duchessa di Cornovaglia. Può ospitare fino a 16 persone in otto lussuose camere da letto e dispone di ampi salotti, oltre a vantare 600 acri di bosco e la proprietà privata più grande d’Europa.



Gli amanti della storia scozzese potranno invece optare per il Castello di Lothian, a Edimburgo: risalente a 600 anni fa, è una delle fortificazioni scozzesi medievali più grandi e meglio conservate. Immerso nella storia, ha visto tra gli altri la regina di Scozia Maria Stuarda e Oliver Cromwell e può ospitare fino a 24 ospiti nelle sue 12 camere da letto, tra grandi saloni, panorami mozzafiato, eleganti camini e arazzi colorati.

A caccia di fantasmi

Altre dimore lussuose dove poter vivere l’atmosfera di The Crown sono il Timeless Castle dei duchi di Lauderdale, il Chevaliers Gatehouse di Shropshire, sede del corpo di guardia reale e, per chi ama le storie di fantasmi, il Wilfred Manor sulle colline di Cotsworld, dove si dice che il re Carlo I si aggiri ancora dopo essersi rifugiato lì durante l'assedio di Gloucester nel 1643.