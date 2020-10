Una tessera per gli associati a Federalberghi Garda Veneto

13:25

Federalberghi Garda Veneto ha creato una tessera per i propri soci con l’obiettivo di testimoniare l’appartenenza all’Associazione e rafforzare la fedeltà al sistema fornendo al contempo vantaggi e servizi alle imprese. Ogni associato riceverà a breve due tessere personali valide per tutto il 2021 e aggiornate annualmente.

Pubblicità

Attraverso l’esibizione della tessera, si legge su Hotelmag, il socio e un famigliare avranno garanzia di accesso al circuito esclusivo delle convenzioni già attive e di quelle che si andranno a sviluppare. La tessera è numerata, fornita di codice e firma, e darà diritto a diversi servizi di fornitura o consulenza qualificati.



“Finora non si era pensato di fornire una tessera agli associati – spiega il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni -, ma ritengo che sia un segnale importante e positivo che possa determinare un maggiore coinvolgimento da parte del socio: solo con persone che condividono, partecipano e supportano le nostre attività, il progetto associativo può mantenersi efficiente e implementarsi sempre di più. La tessera vuole rappresentare un elemento motivazionale e non solo un vantaggio dal punto di vista economico. Rafforzando il senso di appartenenza vogliamo stimolare la partecipazione attiva e creativa degli associati, ai quali chiediamo di contribuire segnalando bisogni e collaborando alla ricerca delle offerte locali dedicate a loro e alle loro imprese. Scegliere di associarsi a un sistema di rappresentanza imprenditoriale come Federalberghi che tutela, rappresenta e sostiene i suoi associati è vantaggioso soprattutto nelle condizioni attuali di un mercato in crisi e di un sentimento diffuso di precarietà e incertezza”.