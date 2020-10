Staycation al Mandarin Oriental Milan, per rendere più facile il soggiorno

12:21

In una fase complessa per Milano, con orari di chiusura dei locali anticipati e difficoltà di movimento che possono creare confusione negli ospiti, Mandarin Oriental Milan cerca di rendere più agevole il soggiorno con l’iniziativa Staycation by M.O.

Si tratta di un’offerta per coloro che desiderano scoprire o riscoprire Milano in maniera lenta e rilassata: l’hotel mette infatti a disposizione per ogni camera prenotata un credito di 100 euro al giorno (200 per le suite) che gli ospiti possono utilizzare presso i ristoranti e il bistrot dell’albergo o presso la Spa.



In questo modo, gli ospiti non devono preoccuparsi di trovare un locale per i pasti e non hanno vincoli di orario, con la garanzia di home feeling e di sicurezza, grazie agli standard di salute nelle aree dedicate agli ospiti che nelle zone riservate ai dipendenti.