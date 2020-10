Italian Hospitality Collection: restano aperti i tre resort termali in Toscana

08:45

I tre resort termali toscani di Italian Hospitality Collection si confermano luoghi sicuri grazie alla presenza dei presidi medici e all’applicazione di rigidi protocolli sanitari e per questo possono continuare a restare aperti in sicurezza. Le tre strutture sono il Fonteverde a San Casciano dei Bagni e il Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, ai quali si aggiunge il Grotta Giusti a Monsummano Terme.

Il Bagni di Pisa è un palazzo settecentesco adagiato sulle colline pisane ed è aperto al pubblico nella completezza dei suoi servizi. Il resort ha da poco lanciato un programma innovativo: Equilibrium Immuno, che si basa su recupero di un'alimentazione equilibrata, cura del corpo attraverso l’esercizio fisico e terapie termali e tecniche antistress di rilassamento. Immuno è un percorso di 7 notti pensato proprio per superare i fattori di rischio e rafforzare il sistema immunitario.



A Fonteverde, palazzo Mediceo su una fonte termale nel cuore della Val d’Orcia, si può rivivere il significato originario di ‘Salus per Aquam’, con le sue sette piscine. Fonteverde ha lanciato un nuovo programma Detox di 7 notti che unisce il potere antiinfiammatorio e antiossidante dell’acqua termale con un regime alimentare specifico e trattamenti che ristabiliscono l’equilibrio dei meccanismi auto depurativi, come il fango termale.



Immerso in un parco secolare a Monsummano Terme, il resort di Grotta Giusti è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e accoglie i suoi ospiti nell’area del resort riservata ai trattamenti termali. Per rafforzare le difese immunitarie in vista dell’inverno è possibile prenotare i trattamenti di fangobalnoterapia, le terapie inalatorie (aerosol), massaggi e trattamenti.