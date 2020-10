Langham sbarca in Italia: apre nel 2023 il The Langham Venezia

15:12

Aprirà nel 2023 il The Langham Venezia, la prima proprietà in Italia di Langham Hospitality Group. L’interesse del gruppo per l’Italia e per Venezia in particolare era emerso già a dicembre dello scorso anno, ma oggi arriva l’annuncio ufficiale dello sbarco del brand di lusso in Italia con un hotel di 138 camere sull’isola di Murano, all’interno dell’ex Casino Mocenigo, che risale agli inizi del 1600.

“Venezia rimane una delle principali destinazioni leisure al mondo e siamo lieti di aver individuato un luogo così eccezionale dove aprire il nostro primo hotel in Italia - afferma Stefan Leser, chief executive officer di Langham Hospitality Group -. The Langham Venezia offrirà un’esperienza leisure esclusiva”.



I lavori di ristrutturazione sono stati affidati allo studio di architettura e design Matteo Thun & Partners: il design delle camere e gli spazi comuni proporrà un comfort moderno e si ispirerà ai dettagli della ricca storia dell’hotel. Caratteristica wow dell’hotel sarà la piscina di 20 metri e il giardino collocati nella corte centrale dell’edificio.



Quando l’hotel aprirà, gli ospiti potranno provare i due ristoranti e una scuola di cucina, in cui potranno imparare la cucina italiana. I bar open air, uno dei quali sarà situato sulla terrazza, faranno da cornice a feste. L'hotel presenta anche la Chuan Spa del gruppo, che offrirà terapie e trattamenti benessere, fondati sulle antiche filosofie curative della medicina tradizionale cinese, un centro fitness completamente attrezzato, una ballroom e sale multifunzionali.



"L’apertura di The Langham Venezia - aggiunge Leser - costituisce una pietra miliare per il brand, che sta rafforzando la propria presenza in Europa".

The Langham venice si aggiunge al The Langham London e al The Langham Nymphenburg Residence Munich. Tra le prossime 30 aperture del brand The Langham che accoglieranno i luxury traveller sono previsti hotel e residence a Parigi, Berlino, Tokyo, San Francisco, Jakarta, la Gold Coast e Chengdu.