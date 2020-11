08:02

Il progetto strategico del Gruppo Una “non cambia”: Fabrizio Gaggio, d.g. della catena alberghiera italiana, traccia un’analisi dell’anno in corso e assicura che, nonostante le difficoltà del momento, l’obiettivo da raggiungere rimane quello prefissato.

Secondo il manager, intervistato sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione, malgrado la pandemia e tutte le conseguenze che sta avendo sul sistema alberghiero italiano, i piani vanno avanti come programmato.



“Tra cinque anni puntiamo a essere leader in Italia, con una collezione di resort e hotel di qualità affiancata dalla crescita di prodotti nuovi” dice.



