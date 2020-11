Palermo, Palazzo Ammirata diventa un hotel a 4 stelle

17:25

Uno dei gioielli Liberty di Palermo si appresta a diventare un albergo di alta gamma. Si tratta di Palazzo Ammirata, edificio progettato tra il 1907 e il 1911 dall’architetto spagnolo Francesco Paolo Rivas, che tra un anno e mezzo dovrebbe debuttare come hotel a 4 stelle.

I lavori, riporta Repubblica.it, inizieranno a breve. L’acquisto della struttura, situata in via Roma, è stato infatti perfezionato da poco da parte di un gruppo, il cui nome non è ancora stato diffuso, che attualmente possiede alcuni resort in Sicilia.



La ristrutturazione sarà affidata agli architetti Roberto Russo e Orazio Tomasello. Il primo intervento sarà focalizzato sul restauro degli elementi Liberty e della facciata. Successivamente i due progettisti si concentreranno sugli interni e sulla ricoversione dei tre piani dell’edificio, in parte usati negli ultimi anni come uffici.