La petizione degli hotel: “Bloccate sfratti e decreti ingiuntivi”

14:47

Una petizione rivolta al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutti i Tribunali Italiani, ai rappresentanti del Governo e delle Istituzioni Regionali è stata lanciata da Piergiorgio Mangialardi, ceo di Allegroitalia Hotel & Condo, e va sotto il nome di #salviamoalberghibareristoranti.

Tema, il pagamento degli affitti per alberghi, bar e ristoranti che in questo period di grandissima crisi stanno vivendo, oltre a tutto il resto, anche il drama di un possibile sfratto dai loro locali.



“Il calo del fatturato è stato di oltre l’80% rispetto all’anno scorso – si legge nel testo della petizione -. È impossibile per i gestori pagare gli affitti dei locali dove svolgono la loro attività. I crediti di imposta proposti dal governo italiano non sono sufficienti per permettere la continuità aziendale delle imprese del settore alberghi, bar e ristoranti. Questi coprono solo una minima parte dei costi fissi”.



Nella pezione si chiede quindi “di bloccare gli sfratti, di bloccare i decreti ingiuntivi che obbligano i gestori di alberghi, bar e ristoranti a pagare l’affitto per i mesi in cui tali attività sono rimaste vuote. Chiediamo anche al governo di ristorare i proprietari degli immobili perché anche loro stanno subendo un danno”.



Ulteriore richiesta è quella dell’applicazione del principio ‘quanti minoris’, già messa in campo dal tribunale di Roma, che prevede l’equa riduzione del prezzo di fruizione del bene o servizio che ha visto ridurre il proprio valore.