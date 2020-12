Riapre l’Hotel de la Poste di Cortina tra smart working ed Ernest Hemingway

10:58

L’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo ha riaperto le porte al pubblico. Nel rispetto delle disposizioni dell’ultimo Dpcm, lo storico albergo - il più antico della conca ampezzana - è tornato in attività per la stagione invernale, con proposte pensate nel rispetto delle restrizioni vigenti.

Pubblicità

“Torniamo ad accogliere i nostri ospiti, nel pieno rispetto dell’ultimo Dpcm - spiega in una nota Gherardo Manaigo, titolare dell’Hotel de la Poste -. Siamo convinti che i clienti abbiano voglia di tornare a respirare il clima della nostra montagna e per questo abbiamo ideato formule adatte che possano andare incontro alle esigenze di tutti in questo periodo difficile.”



Lo smart working in hotel

La struttura si appresta infatti a lanciare l’opzione Smart working in hotel, che permetterà agli ospiti di soggiornare in hotel anche durante la settimana lavorativa, con la possibilità di usufruire di stanze collegate alla camera da utilizzare come uffici in trasferta.



Tra le altre novità, la VilleVenete Lounge accoglierà clienti dell’hotel ed esterni a partire dalle 9 del mattino con le proposte del pasticciere Alberto Ferrini. Anche la ristorazione è stata completamente rivoluzionata grazie all’arrivo al ristorante Il Posticino dello chef Michele Nobile.



Gli eventi

Per quanto riguarda gli eventi, nel weekend del 12 e 13 dicembre, sarà dedicato agli amanti di sigari e rhum. Nei divani della Cigar Room, gli ospiti potrannmo vivere un weekend sulle orme di Ernest Hemingway.