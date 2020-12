Four Seasons rivoluziona l'hotel di Milano

14:38

Four Seasons Hotel Milano cambia volto. La struttura ha annunciato che, a partire da gennaio 2021, resterà temporaneamente chiusa perché sarà soggetta a una completa ristrutturazione in due fasi.

La prima comprenderà la creazione di una nuova lobby e una lounge, mentre ristorante e bar non saranno solo ristrutturati, ma acquisiranno un’identità completamente nuova. L’executive chef Fabrizio Borraccino rimarrà al timone della brigata di cucina, ma la sua offerta di menu sarà completamente rielaborata.



Una volta completata la prima fase di ristrutturazione entro la primavera del 2021, Four Seasons Hotel Milano riaprirà le sue porte alla clientela, proseguendo i lavori di ristrutturazione che interesseranno le camere, le suite e le sale meeting. Gli interventi proseguiranno per tutto l’arco dell’anno, ma l’hotel continuerà a rimanere aperto.



Inaugurato nel 1993 Four Seasons Hotel Milano, che sorge in un ex convento del XV secolo, fu il primo hotel della catena internazionale Four Seasons a essere aperto nell’Europa continentale.