Le aperture per il 2021 firmate Four Seasons

09:16

Uno nuovo hotel a Bangkok, al debutto fra pochi giorni, e una serie di aperture, fra le quali una italiana, per il 2021. Così Four Seasons ha deciso di ripartire per affrontare la sfida del new normal, che vede il gruppo di ospitalità upper level sempre più vicino ai suoi ospiti per i quali ha creato Welcome Back, un luogo centralizzato per trovare le ultime informazioni sulla riapertura delle proprietà e sulla disponibilità attuale della struttura, comprese eventuali modifiche temporanee all'esperienza on-property.

Fra le prossime aperture, spicca il 18 dicembre il Four Seasons Hotel and Residences Bangkok a Chao Phraya River, che segna il ritorno di Four Seasons nella capitale thailandese.



Il prossimo anno vedrà invece il debutto di Four Seasons Resort and Residences Napa Valley, il primo resort Four Seasons nella celebre area vinicola, che comprenderà una cantina e un vigneto in loco, in collaborazione con Thomas Rivers Brown.

E ancora, nella primavera 2021 aprirà il Four Seasons Hotel and Private Residences New Orleans, il primo Four Seasons in una delle capitali gourmet americane, mentre nel corso dell’anno sono attesi il Four Seasons Resort Tamarindo, Messico, situato su oltre 800 ettari di una riserva naturale lungo la costa del Pacifico e il San Domenico Palace a Taormina.



Infine a fine anno è atteso il Four Seasons Hotel and Private Residences Fort Lauderdale hotel fronte oceano di Kobi Karp con interni di Tara Bernerd e Martin Brudnizki e il design del paesaggio di Fernando Wong.