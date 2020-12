Tassa di soggiorno, cambia la norma: “L’ho voluto io” dice Franceschini

14:15

“La modifica della disciplina sulla tassa di soggiorno introdotta dall’articolo 180 del decreto Rilancio è stata frutto di un approfondito dibattito parlamentare che ha visto coinvolte maggioranza e opposizione. La norma risponde a specifiche richieste delle associazioni di categoria e delle Regioni di estendere al settore alberghiero la disposizione già in vigore per le locazioni turistiche dal 2017, che non considera agente contabile il gestore della struttura ricettiva”.

Così Dario Franceschini cerca di smorzare le polemiche nate sulla modifica delle regole sulla tassa di soggiorno inserite nel decreto Rilancio, modifica che ora permette ai gestori delle strutture ricettive di non essere considerati agenti contabili. Un’iniziativa che è stata letta da alcune testate giornalistiche come un ‘favore’ personale.



“ Nessuna norma ‘salva suoceri’ o fantomatiche manine di Palazzo Chigi – dice il ministro -. La norma sulla depenalizzazione del mancato versamento della tassa di soggiorno l’ho voluta io, dopo una audizione in Parlamento, e ho chiesto io ai miei uffici di scriverla. O meglio l’hanno chiesta molti gruppi parlamentari di opposizione e maggioranza, le Regioni, le associazioni di categoria e io l’ho fatta preparare e l’ho presentata perché giusta”.



La proposta normativa era anche presente nel documento con le osservazioni di Federalberghi al decreto-legge n. 18 del 2020 così come, negli stessi termini, nel documento con le osservazioni della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.



“La misura è stata inserita, come sottolineato e chiesto da tutti gli operatori e dalle diverse forze politiche, guardando al presente e al futuro, non al passato – chiude Franceschini - : su questo, siamo certi che la magistratura troverà la giusta soluzione”.