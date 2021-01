Edition Hotels: sette nuove strutture nel 2021

14:38

Edition Hotels aprirà nel corso del 2021 sette hotel in tre continenti, fra Madrid, Roma, Dubai, Reykjavik, Tampa, in Riviera Maya e a Tokyo.

Con 11 strutture attualmente in portafoglio, il 2021 è stato scelto per intraprendere una crescita importante nell’offerta, crescita che dovrebbe proseguire anche nel 2022.

Il ‘lusso per tutti’ è all’origine del nuovo concetto di turismo di fascia alta promosso da Ian Schrager ed Edition Hotels ridefinisce il concetto di lusso offrendo una "collezione inaspettata di strutture uniche", che beneficiano anche dell'esperienza operativa di Marriott International.



Come riportato da Hosteltur, ciascun hotel è unico e riflette l'ambiente del tempo e del luogo in cui è stato costruito introducendo concetti originali anche sul fronte della ristorazione.

Schrager ha sottolineato il suo costante impegno a “partecipare a progetti speciali su scala globale verso luoghi dove nessuno è stato prima”, manifestando il suo desiderio di “lavorare in collaborazione con Marriott”.



Il primo nuovo hotel della collezione sarà inaugurato in estate a Reykjavik. Seguiranno in autunno Tokyo, nel distretto di Ginza, Roma, con 95 camere e piscina sul tetto a pochi passi da via Veneto e piazza Barberini e Dubai, di fronte al famoso Dubai Mall.

A seguire, The Madrid Edition nell'edificio Monte de Piedad, vicino alla Puerta del Sol e a pochi passi dal Triangolo dell'Arte e, dall’inverno, la Riviera Maya e Tampa.