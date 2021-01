08:02

Non è solo una questione di immagine: se il sogno italiano continua a resistere a tutte le avversità - pandemia compresa - è anche perché investire in immobili di superlusso nel nostro Paese conviene e, anzi, "rappresenta oggi un vero e proprio affare".

Le parole sono quelle di Cassiano Sabatini, responsabile Italia di Coldwell Banker Global Luxury, uno dei maggiori network immobiliari al mondo con 3.100 agenzie in 43 Paesi. "Nel segmento luxury - spiega - il nostro Paese ha un vantaggio competitivo enorme rispetto agli altri Stati europei. Gli immobili di prestigio, infatti, qui costano meno rispetto, ad esempio, a quelli della Costa Azzurra".



