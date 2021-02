Ho Hotels Collection: le ambizioni della catena pugliese

di Oriana Davini

Un nuovo sito e un aumento delle attività di comunicazione a supporto della riapertura: è la strategia messa in campo da Ho Hotels Collection per il 2021.

La catena alberghiera pugliese presenterà entro la primavera la nuova vetrina digitale, con interfaccia dinamica e una serie di contenuti esperienziali legati al territorio pugliese. Nello stesso periodo riaprirà il Patria Palace Hotel, cinque stelle di Lecce completamente rinnovato con un nuovo rooftop, un ristorante per soli 15 commensali, camere e lobby ridisegnate.



Entro l'estate saranno svelati i muovi appartamenti del Club Village a Castellaneta Marina, "nell'ottica di un soggiorno privato con le comodità e i servizi di un hotel", sottolinea il marketing manager Mattia De Gennaro.



Mentre in autunno riaprirà anche il rooftop del The Nicolaus Hotel Bar.



Tra le novità proposte da Ho Hotels Collection c'è anche l'ingresso di una nuova figura professionale dedicata ai Patria Moments per spingere viaggi esperienziali. '"Siamo consapevoli che la capacità di rispondere ai tempi sia fondamentale per sopravvivere e l'occhio è sempre vigile su possibili nuove acquisizioni".