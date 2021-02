Palladium Hotel Group riconferma i piani di espansione 2021

11:20

Palladium Hotel Group prevede di mantenere i piani di espansione nel 2021 con l'apertura di diversi hotel.

Pubblicità

In dettaglio, come riportato da Preferente, Palladium prevede di aprire due hotel in Sicilia, il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, ai quali si aggiungono i Palladium Hotel Menorc, uno a Valencia, fino ad ora operato con il marchio Ayre, e uno nuovo a Malaga. Questi ultimi due saranno inaugurati con il marchio Only You Hotels, come riportato su Periódico de Ibiza y Formentera.



I nuovi hotel della catena della famiglia Matutes si aggiungono alle 50 strutture, con oltre 14mila posti letto, gestite dal Gruppo in sei paesi.