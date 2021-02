08:03

Prepararsi in modo proattivo e avviare la ripresa: hanno questa finalità i 5 consigli rivelati agli oltre 300 brand leader del settore alberghiero che hanno partecipato all'Hsmai Europe Day 2021, l'annuale raduno organizzato da Hospitality Sales and Marketing Association International.

I punti

Si parte dalla pianificazione aziendale, che deve essere fatta subito focalizzandosi sulla ripresa del mercato domestico a partire dal secondo trimestre del 2021. Dall'estate, scrive eTurboNews, gli hotel in destinazioni leisure e di lusso devono aspettarsi un'impennata di prenotazioni, quindi è importante anticipare la curva di marketing e capitalizzare eventuali opportunità.



Nuovi business

A proposito di nuovi business, due i segmenti da presidiare costantemente. Da un lato, più smart working significa più bisogno di spazi per incontri di lavoro dal vivo: molte aziende potrebbero usare gli hotel come base per l'interazione dei dipendenti e gli incontri. Dall'altro, occorre concentrarsi sulla domanda anticipata di prenotazioni di gruppo fatte dalle Pmi, che dovrebbero tornare a fine anno e saranno il primo mercato aziendale a riprendersi. O. D.