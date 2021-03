Ragosta Hotels investe in restyling, riapertura a fine aprile

12:33

Ragosta Hotels Collection sceglie la strada degli investimenti per innalzare ulteriormente la qualità della sua offerta; lavori strutturali e di restyling interesseranno dunque, l’Hotel Raito Amalfi Coast di Vietri sul Mare e La Plage Resort Taormina, entrambe mete da sempre scelte dai turisti big spender.

“Alla luce di una auspicabile ripresa dei flussi turistici – spiega il ceo Giuseppe Marchese - il nostro gruppo ha deciso di investire proprio in questo periodo, per poter offrire agli ospiti prodotti e servizi all’avanguardia, nonché un’occasione per scoprire destinazioni da sogno e autentici borghi della nostra Penisola”.



Attenzione al green

In particolare per quanto riguarda il La Plage Resort il progetto del gruppo si focalizzerà sull’efficientamento energetico della struttura eco-friendly immersa nella Riserva Naturale di Isola Bella, con grande attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.



“Sia a Taormina che in Costiera Amalfitana - annuncia Marchese - prevediamo di aprire la stagione per la fine di aprile, con la massima attenzione a tutti i parametri in vigore, per offrire soggiorni in sicurezza e tranquillità”.