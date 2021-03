Manzi, Best Western: “Ecco il nostro piano per il 2021”

09:34

Sopravvivere a un anno di blocco forzato è un'impresa quasi eroica, ma di una cosa Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group, è fermamente convinta: si può resistere solo facendo parte di un network forte e coeso, perché la frammentazione equivale a debolezza. Lo sviluppo, dunque, è imprescindibile, ma oggi come non mai dev'essere ragionato. "Dopo un 2020 che si è chiuso con un calo di fatturato di gruppo del 67 per cento - racconta - invece di disperarci abbiamo raccolto le forze per cercare di volgere in positivo una situazione che certamente positiva non era. Non potevamo monetizzare, ma potevamo progettare la ripartenza: e lo abbiamo fatto".



