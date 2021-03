08:02

Sceglie l’Italia, e Roma in particolare, Orient Express Hotels per il suo debutto mondiale. Il nuovo brand lusso di casa Accor ha infatti deciso di sbarcare con la sua prima struttura a marchio a Roma, in un contesto e in un hotel che hanno una storia e un fascino indubbio.

Il brand, infatti, mette la sua bandiera sul Grand Hotel de la Minerva, costruito nel 1620 e operativo come albergo all'inizio del XIX secolo.



Dietro la sua facciata seicentesca, questo storico hotel dispone di una hall decorata con colonne romane e sculture di Rinaldo Rinaldi, oltre a una terrazza panoramica dove si può ammirare la cupola del Pantheon e il tetto del Quirinale.



Lo storico albergo aprirà le sue porte sotto le insegne Orient Express per la fine del 2023.



"Oggi sta iniziando una nuova era, il lancio di una collezione di hotel unici al mondo in una delle capitali più romantiche d'Europa – dice Guillaume de Saint Lager, vicepresidente del brand -. È il luogo perfetto per scrivere i prossimi capitoli della storia dell'Orient Express”.