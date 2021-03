In apertura ad aprile il DoubleTree By Hilton Rome Monti

08:00

Aprirà i battenti il prossimo 7 aprile il nuovo nuovo DoubleTree By Hilton Rome Monti, situato in piazza dell’esquilino. Protagonisti della new entry sono Hnh Hospitality, operatore alberghiero indipendente italiano, e Reale Immobili, proprietaria dell’edificio.

“L’hotel – si legge in una nota - è stato oggetto di una completa riqualificazione e restyling, a cura dello studio Thdp, specializzato in architettura ed interior design per alberghi, che ha creato un’oasi verde in città”.



Il complesso si compone di 133 camere (125 camere standard e 8 suite) distribuite su sette piani e include un bar & caffetteria, un ristorante di cucina tradizionale rivisitata e un rooftop bar & terrace panoramico, oltre a tre meeting room modulari e una sala fitness.