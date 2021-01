Eventi: Hilton lancia Hilton EventReady Hybrid Solutions

14:47

Meeting ed eventi in modalità ibrida assumono una sempre maggiore importanza in questo momento di pandemia. Per questo Hilton ha lanciato una serie di proposte che vanno sotto il nome Hilton EventReady Hybrid Solutions, che indirizzano gli organizzatori di eventi verso gli hotel Hilton predisposti alla modalità ibrida, fornendo loro allo stesso tempo preziose informazioni.

Gli hotel che potranno ospitare queste soluzioni avranno accesso a momenti di formazione dedicata ai team, che svilupperanno e rafforzeranno la loro conoscenza rispetto a questa nuova modalità di eventi ibridi.



“Hilton è da oltre un secolo leader nel settore dei meeting e degli eventi. Grazie alla sua capacità di ascoltare e di innovarsi, è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione - ha spiegato Martin Rinck, executive vice president and chief brand officer Hilton -. Hilton EventReady Hybrid Solutions è frutto del nostro costante impegno nella ricerca dell'eccellenza, dall'accesso alle potenzialità offerte dal nostro portfolio globale, all'introduzione di una serie di ampie risorse per la programmazione di eventi e per corsi di formazione dei membri del team finalizzate a garantire la migliore esperienza nell’organizzazione dell'evento”.



Gli hotel che possono ospitare un modello ibrido di evento avranno come requisiti di base una minima larghezza di banda che superi il livello medio di utilizzo del circuito dell'hotel. Inoltre, un’offerta multi-site ed esplicito consenso che consentono ai clienti di prenotare la parte del loro evento di persona presso varie strutture Hilton pronte per la modalità ibrida, semplificando la stipula del contratto. Infine, un Playbook ampliato per pianificare eventi ibridi.



Nel quadro delle Hilton EventReady Hybrid Solutions, Encore è in grado di offrire diversi pacchetti tecnologici creati appositamente per piccoli eventi ibridi, negli hotel partecipanti, in aggiunta a Presentation Stages, una soluzione per eventi pronti per la produzione che si appoggia a una tecnologia di trasmissione essenziale.



Presentation Stages offre una sede prefabbricata pulita e sicura, idonea per la produzione, registrazione e/o trasmissione di un evento online di alta qualità che supera i livelli di produzione normalmente disponibili da casa o dall'ufficio. Le strutture Hilton dotate di tecnologia per eventi ospiteranno da due a sei relatori in loco e fino a 50 partecipanti di persona.