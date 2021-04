A Voihotels la gestione dell'Hotel Palazzo delle Stelline a Milano

15:29

Voihotels mette la propria bandierina su Milano acquisendo la gestione dell'Hotel Palazzo delle Stelline. La struttura si trova in una posizione strategica in pieno centro, 105 camere che mirano all'espansione del segmento Lifestyle del brand. La riapertura è prevista per la seconda metà di aprile.

Guardando ai ricavi del 2020, la parte alberghiera di Voihotels ha totalizzato 53 milioni di euro rispetto i 109 milioni del 2019, ma il 2021 dovrebbe segnare l'inizio della ripartenza.



"Il gruppo punta a espandersi ulteriormente in Italia con nuove strutture, arrivando a un 23% per la parte lifestyle e un 77% per il leisure", spiega Paolo Terrinoni, ad della divisione alberghiera di Alpitour a ilsole24ore.com.



"Nei prossimi anni - aggiunge - la volontà è di puntare particolarmente sulla collezione Lifestyle, per arrivare a 12 hotel di charme entro 3 anni".



Gaia Guarino