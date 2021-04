Pernottava e cenava negli hotel senza pagare: scovato truffatore seriale

09:19

Soggiornava in hotel senza pagare e sotto falsa identità. Fine corsa per un uomo di 41 anni che per lungo tempo ha pernottato in diversi alberghi della provincia di Latina senza mai saldare il conto.

L’uomo era solito prenotare le camere fornendo false generalità. Una volta in hotel godeva di tutti i servizi a disposizione, consumando pranzi e cene. Terminato il soggiorno, lasciava la struttura lasciando il conto in sospeso.



Contro di lui, riporta ilmessaggero.it, la Procura di Latina ha emesso un ordine di carcerazione. L’uomo è accusato di reati inerenti al possesso e alla falsificazione di documenti d’identificazione, truffa e usurpazione di titoli, falsa attestazione a pubblico ufficiale.