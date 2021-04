Marriott: il Grotta Giusti di IHC entra nella Autograph Collection

12:04

Marriott International arricchisce il portfolio di Autograph Collection Hotels con una new entry italiana selezionata per l’unicità della sua grotta termale, la più grande d’Europa. Stiamo parlando del Grotta Giusti Thermal Spa Resort del gruppo Italian Hospitality Collection.

Il resort termale di Monsummano Terme in Toscana, all’interno di una villa ottocentesca, riaprirà quest’estate a seguito di importanti lavori di rinnovamento che hanno riportato al suo antico splendore la villa, circondata da un parco secolare, grazie a un progetto ispirato alla poesia e agli elementi naturali del luogo, curato dallo studio londinese Richmond International©.



"Una collaborazione proficua"

"La collaborazione con Autograph Collection Hotels di Marriott International - afferma Marcello Cicalò, direttore operativo di Italian Hospitality Collection – ci darà modo di avere accesso ai canali distributivi internazionali del brand Marriott e questo darà un fortissimo slancio e una grande visibilità al resort di Grotta Giusti ma anche alla località di Monsummano Terme, rappresentando un importante volano economico ed occupazionale per l’intera comunità”.



Piano multimilionario

Il rinnovamento di Grotta Giusti rientra in un piano di investimenti multimilionario che ha visto la riqualificazione di tutte le camere del resort, il bar, i ristoranti, la piscina d’acqua dolce nel parco e la creazione di una nuova spa termale per gli ospiti dell’hotel. “Soprattutto in questo periodo storico – commenta Cicalò - il progetto di Grotta Giusti è un grande segnale di rilancio e di sviluppo che IHC e i suoi azionisti hanno voluto dare per questo 2021. Un contributo determinante a riattivare con slancio il comparto alberghiero di alta gamma”.



L’Hotel riaprirà con 68 camere tra cui le 3 nuove suite - Suite Giusti, Suite Garibaldi, Suite Verdi - intitolate alle tre grandi personalità legate alla storia della villa: il poeta, l’eroe, il compositore.