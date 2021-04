Mama Shelter sbarca a Roma: tutte le ‘follie’ del nuovo hotel

14:01

È prevista per il mese di luglio l’apertura di Mama Roma, il primo hotel a brand Mama Shelter in Italia. Fondato a Parigi nel 2008 dalla famiglia Trigano (co-fondatori del Club Med), il gruppo Mama Shelter offre ai suoi ospiti un mix di divertimento condiviso, accessibilità e servizio eccezionale, in città e quartieri con una storia unica. Dal 2014 il brand ha stretto un accordo con Accor per lo sviluppo del suo concetto di ospitalità.

Mama Roma si trova nel quartiere Prati, sulla riva destra del Tevere. Da qui la Città del Vaticano è raggiungibile in pochi minuti a piedi, mentre il cuore del centro storico dista poche fermate di metropolitana.



Distribuite su sei piani, le 217 camere di Mama Roma sono state concepite dal team interno di design del gruppo, Mama Design Studio. Le camere dispongono tutte di letto King Size, smart TV֞ controllabile dal proprio cellulare e che propone una vasta selezione di film gratuiti, Wi-Fi e prodotti da bagno biologici in collaborazione con Absolution, premiato brand di cosmesi naturale francese.



Le effigi tipiche di Mama Shelter che raffigurano personaggi dei cartoon come Spiderman e Dart Fener decoreranno i punti luce accanto al letto, portando il carattere giocoso del marchio nelle stanze degli ospiti.



I diversi ristoranti, con grandi tavolate che invitano alla convivialità e alla condivisione, saranno aperti anche agli ospiti esterni, con accesso separato.



Mama Roma offrirà un rooftop, aperto dalla mattina fino a tarda notte, dove gli ospiti potranno rilassarsi, prendere l’aperitivo o semplicemente trascorrere momenti indimenticabili con vista sulla città eterna e sulla cupola di San Pietro. Il rooftop sarà dotato di solarium, e offrirà un bar - isola per cocktail fatti in casa, un chiosco per la birra e una postazione per spuntini caldi.



“Roma è la città magica per eccellenza – dice Serge Trigano, fondatore del brand -. La sua storia, miracolosamente preservata per intero, ci seduce ad ogni angolo di strada. E, allo stesso tempo, i romani possiedono uno stile ed una caratteristica eleganza che conferiscono al tutto charme e modernità. Fin dall’inizio dell’avventura Mama sognavamo di aprire qui, e questo sogno diventerà presto una realtà”.



L’hotel offrirà anche uno spazio meeting. Due Atelier – spazi dalla capienza massima di 50 persone – illuminati da luce naturale, offriranno la tecnologia più avanzata per le videoconferenze, oltre a minibar e macchina per il caffè. Una ‘Breakroom’, poi, disporrà di tavolo da calcetto gigante e di uno spazio esterno per giocare a bocce.