Pellicano Hotels riparte: il cronoprogramma delle riaperture

09:50

Pellicano Hotels è pronto a ripartire. Prima tappa del cronoprogramma il 27 maggio, giorno che vedrà il ritorno all’operatività del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia; il giorno dopo sarà la volta del Pellicano di Porto Ercole e, a partire dal 2 giugno, tornerà a ricevere i suoi ospiti anche La Posta Vecchia di Palo Laziale. L’antica dimora, circondata da un parco di sei ettari affacciato sul mare, sarà inoltre disponibile come villa privata per feste ed eventi durante l’intera stagione.

Le migliorie

Il periodo invernale di inattività forzata è stato l’occasione per il gruppo di apportare modifiche e migliorie alle strutture. Il Mezzatorre, ad esempio, dispone ora di una nuova piattaforma sul mare creata dopo un’opera di rifioritura della scogliera. All’interno della torre saracena, poi, quattro camere

sono state trasformate in due nuove suite vista mare ed è stato oggetto di restyling anche il Bar Torre, che sorge ai piedi della torre Saracena e affaccia sul golfo di Napoli.



A Porto Ercole, poi, basterà aspettare il 28 giugno per scoprire il nuovo arredo del Bar Pool, il salotto all’aperto dell’Argentario.

Inoltre i sei cottage del Pellicano sono aumentati con l’acquisizione di una nuova unità, dove sorgeranno due suite vista mare.

Nel corpo centrale dell’hotel sono, invece, state unite due camere, che formano ora un’unica grande suite con una terrazza panoramica. Sul fronte della sicurezza sanitaria, invece, le tre strutture del gruppo si impegnano a garantire elevati standard di pulizia per la prevenzione e il recupero delle epidemie grazie alla certificazione Gbac Startm.