Riapre il Viva Wyndham Fortuna Beach di Grand Bahama

12:08

Ha riaperto alla clientela internazionale il Viva Wyndham Fortuna Beach di Grand Bahama, portando così a 5 gli hotel della catena operativi su un totale di 8 strutture.

Anche il Viva Wyndham Fortuna Beach ha adottato il protocollo Posi-Check per la sicurezza di ospiti e personale. Il protocollo è stato creato da Cis, divisione salute di Cristal International Standards in collaborazione con World Health Organization.



Viva Wyndham Fortuna Beach si compone di 274 sistemazioni. Durante la chiusura, sono stati sostituiti gli arredi delle 120 superior, che ora si presentano con uno stile e un design contemporaneo; si aggiungono alle 154 superior vista mare.

Il resort mette a disposizione degli ospiti anche un ristorante principale a buffet e tre ristoranti tematici per cene à la carte, di cui uno con terrazza. Spazi all’aperto anche per lo snack bar vicino alla piscina.



Il Viva Wyndham Fortuna Beach si affaccia su una delle 33 spiagge dell’isola, su cui non sono presenti altre strutture, un grande plus per la privacy e le nuove esigenze di distanziamento.