Regione Lazio, prorogato l’avviso ‘Più notti più sogni’

Arriva la proroga per il bando ‘Più notti più sogni’, l'iniziativa promossa dalla Regione Lazio per favorire la ripresa delle imprese ricettive e prolungare la permanenza dei turisti. Le strutture alberghiere ed extralberghiere hanno ora tempo fino al 21 giugno per presentare la manifestazione di interesse.

“Una settimana in più - ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Valentina Corrado -, consentirà anche a chi ha intenzione di partecipare e non lo ha ancora fatto, di poterlo fare senza rimanere esclusi”.



Le adesioni potranno avvenire esclusivamente per via telematica tramite il sito VisitLazio. Per ricevere assistenza tecnico-informatica è possibile inviare una mail a piunottipiusogni@regione.lazio.it.