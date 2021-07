08:42

Un business plan che si articola su tre assi: formazione HR e riorganizzazione interna, sviluppo del prodotto da proporre ai clienti e nuove strutture da aggiungere al portafoglio. Nonostante il momento così difficile PNGroup pensa al proprio futuro: un lusso che il gruppo - con cinque strutture alberghiere e ristorative nel territorio della Franciacorta e nella provincia di Brescia - può concedersi perché il business sta ripartendo; in certi settori più velocemente che in altri. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Matteo Garosio: "Lavorando su quattro aree strategiche - hotel, ristorazione, mondo Mice e wedding - il rallentamento di una in questo periodo è stato compensato dall'accelerazione di un'altra".

