08:04

Prosegue il progetto di introdurre un Superbonus ristrutturazione per gli hotel con agevolazioni all’80% e non al 110. Lo ha confermato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia intervenendo al secondo appuntamento dei 'Dialoghi sul Turismo’ organizzati da Isnart con TTG Italia e LaPresse quali media partner

Migliorare la qualità dell'offerta

“Dobbiamo migliorare la qualità dell’offerta turistica - ha sostenuto il ministro - a tutti i livelli: dalle strategie promozionali con lo sviluppo del digitale, alla qualità delle strutture ricettive con un ulteriore incentivo: un 80% semplificato, invece del 110% sulla carta, impossibile da applicare”.



Green pass

Sulle incertezze riguardo alle regole del Certificato verde, sulle quali il decreto approvato dal consiglio dei ministri fa chiarezza, il ministro ha aggiunto: “Di sicuro non fa bene la confusione sul green pass, non fa bene una campagna stampa allarmistica che mette sempre in luce gli aspetti negativi del nostro sistema-Paese. Questo non ci mette nelle condizioni di rispondere nel miglior modo possibile”.



La mappatura del settore dell'accoglienza

Garavaglia ha infine puntato l'attenzione sulla chiusura "dopo dieci anni di lavoro, del quadro giuridico necessario a disegnare la mappatura dell'alberghiero e dell'extralberghiero: condizione base per mettere in campo delle politiche organizzate per migliorare l’offerta anche degli attrattori minori". A. D. A.