Pan Pacific London, il giorno del debutto del brand in Europa

16:24

Apre oggi il Pan Pacific London, l’hotel in piena City con il quale Pan Pacific Hotels Group sbarca in Europa. Inaugurato oggi, Pan Pacific London porta l'innovazione e il lusso a nuovi livelli.

Questo paradiso nel cuore della città fonde architettura, design contemporaneo, benessere e ristoranti e bar di prima classe con l’originale ospitalità di Singapore e vuole creare una destinazione lifestyle a Londra.



Collocato in di One Bishopsgate Plaza, a pochi minuti da Liverpool Street, l’hotel mette a disposizione dei clienti 237 camere di cui 42 suite e una esclusiva Pan Pacific Suite oltre al ristorante Straits Kitchen, il bar Ginger Lily e il salotto The Orchid Lounge.



Forte l’attenzione al wellness: Pan Pacific London include un impressionante piano di 1.083 metri quadri dedicato al benessere olistico, con una piscina a sfioro di 18,5 metri e le più moderne attrezzature ginniche.