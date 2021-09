Calabria per famiglie: Claudio Giaffreda racconta il nuovo Falkensteiner Club

di Gaia Guarino

12:08

Scoprire la Calabria, in famiglia. È questo il target del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, un resort caratterizzato da un'atmosfera calorosa e accogliente che rispecchia appieno il concetto di 'Welcome Home' tanto caro al brand altoatesino.

Estate oscillante

L'estate è stata caratterizzata da alti e bassi, con i mesi di giugno e luglio che si sono fermati a un'occupazione che ha oscillato dal 40% al 60%. "Sono mancati i voli su Lamezia Terme - spiega Claudio Giaffreda (nella foto), general manager della struttura -. Rispetto ai tradizionali 30-40, ne sono stati operati soltanto 16 e questo ci ha notevolmente svantaggiato".

Soddisfacenti invece i dati di agosto che, a parte la prima settimana dove a regnare era la confusione legata all'introduzione del Green pass, si è registrato un riempimento dell'hotel di quasi il 90%.



La clientela

La stagione del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria volge adesso al termine, la chiusura è prevista per il 28 settembre. Un mese, quello in corso, che vede un'occupazione intorno al 40% generata da una clientela prevalentemente straniera con un mercato italiano che, dopo aver dominato nelle settimane più calde, si è arrestato dopo la prima decade, periodo che coincide con l'inizio delle scuole. "Sebbene questa struttura nasca prevalentemente per un pubblico estero, quest'anno la situazione si è ribaltata -aggiunge Giaffreda -. Il 90% delle famiglie sono state italiane, per lo più in arrivo da regioni limitrofe. Purtroppo però sono gli ospiti internazionali a fornirci i numeri che ci servono per affrontare la bassa stagione".



Eccellenza e novità

Una delle punte di diamante del resort è sicuramente il ristorante La Terrazza con la cucina dello chef stellato Nino Rossi. Un menu da sei portate ideale per gli appassionati di fine dining. "Con un supplemento sull'all inclusive si può fare un'esperienza diversa. È un tocco in più che dà unicità al villaggio".

E per il prossimo anno sono già in cantiere alcune novità. "Andremo a inseriere un ulteriore spazio cena. Si chiamerà 'Pentolo e grill', innovativo e scenografico".