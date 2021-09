YellowSquare apre a Milano: il debutto a Porta Romana

08:46

YellowSquare apre a Milano e sceglie il quartiere di Porta Romana per dare vita a un luogo di aggregazione da 1800 mq. Un totale di 98 posti letto in dormitori misti e 29 camere private, ma anche tanti spazi comuni aperti al pubblico.

Dopo il successo della struttura romana, YellowSquare crede nell'animo cosmopolita del capoluogo meneghino e si prepara a sbarcare anche a Firenze a fine novembre. ´La Capitale è dal 1999 la nostra palestra, ora tocca a Milano" spiega Marco Coppola, co-founder di YellowSquare. "Abbiamo aperto da poco e abbiamo già raggiunto quasi il 100% di occupazione - aggiunge -. Siamo molto presenti sui social e puntiamo sul coinvolgimento dei residenti".



Storicamente YellowSquare ha avuto una forte base di clientela straniera, non è un caso che l'ostello di Roma, durante il mese di luglio abbia toccato il 95% di occupazione con un 40% di pubblico statunitense. "Le prenotazioni arrivano dal nostro canale diretto per circa il 30%, si aggiunge un 10% tramite t.o. come EF, Topdeck e Contiki e una larga percentuale tramite Hostelworld.com".



Per Milano, a oggi, numerosi sono gli ospiti italiani tra cui spiccano i giovani professionisti, oltre agli ospiti internazionali.



A completare l'offerta all'ombra della Madonnina, un dance club sotterraneo, una cucina per pasti condivisi e per cooking class, la parruccheria e una Play Area dove cimentarsi con fitness, arti e danza.



Gaia Guarino