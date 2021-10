Ristori hotel, online il 15 ottobre lo sportello telematico per l’invio delle istanze

13:27

Sono in arrivo i ristori previsti dal decreto legge ‘sostegni bis’ per le imprese alberghiere con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel 2019. L’erogazione di contributi è pari a 50 milioni di euro e il contributo è pari a 200mila euro per impresa.

Le istanze – come precisa l’avviso del ministero del Turismo – potranno essere compilate e trasmesse online a partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2021 sino alle ore 17 del 29 ottobre 2021. Lo sportello telematico sarà disponibile all’indirizzo... (continua a leggere su HotelMag)