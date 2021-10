Autentico Hospitality presenta Prestigio Collection per Mice, corporate e leisure

16:27

Autentico Hospitality presenta Prestigio Collection, riservata a strutture ricettive 4 e 5 stelle e ad altri operatori del turismo che abbiano esigenze di servizi di rappresentanza commerciale sui principali mercati mondiali.

"Il piano commerciale di Autentico è più sviluppato in direzione leisure mentre Prestige sarà equamente ripartito su Mice, corporate e leisure così da rispondere a un'esigenza di mercato più ampia", spiega Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality.



La pandemia ha messo a dura prova molte realtà che adesso hanno necessità di riorganizzare la propria strategia distributiva. Prestigio Collection inizierà con 9 strutture e rappresenta una risposta alle necessità di un settore che in questo momento è attento a sfruttare al meglio la ripartenza.



"Le ultime stime parlano di un recupero del 70-100% del fatturato del 2019 nel corso del 2022", conclude Cardone. "Ci sono i presupposti per fare bene e avere un ottimo anno venturo".



Gaia Guarino