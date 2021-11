11:16

"Finalmente si torna a respirare aria di festa nei Viva Wyndham Resorts, che sono tornati accessibili anche al pubblico italiano con l'inclusione della Repubblica Dominicana nelle mete considerate sicure a livello sanitario. "Le vendite su Natale e Capodanno - conferma Giuliana Carniel, vp sales and revenue management di Viva Wyndham Resorts (nella foto) - stanno andando molto bene. Grazie al corridoio aperto fra Italia e Repubblica Dominicana ci aspettiamo un riempimento massimo. Anzi, già in alcune settimane - come quelle di Natale e Capodanno - siamo al completo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)