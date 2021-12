Aggiornamento linee guida delle attività economiche e sociali: le novità per le attività alberghiere

13:29

Il ministro della Salute, con ordinanza del 2 dicembre 2021, ha adottato una nuova versione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, si legge su Hotelmag, revisionate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla luce del parere e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Di seguito, alcune novità di rilevante importanza per le imprese alberghiere.



Gestione del buffet: non è più menzionato l’obbligo di somministrazione mediante personale incaricato e si prevede la possibilità di organizzare “una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate misure idonee (es. segnaletica a terra, barriere ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet”.



Convegni e congressi: non è più menzionato “il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti”, ma si prevede che “il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone, dopo confronto con le autorità sanitarie locali. Nel caso in cui l’evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti”.