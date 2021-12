L’hotel dal cuore social: apre a Manchester il Moxy di Marriott

12:24

Un altro indirizzo europeo va ad aggiungersi alle strutture a brand Moxy Hotels. Il marchio di Marriott ha aperto a Manchester il Moxy Manchester City, una struttura operata da KE Hotels che si trova nel quartiere Spinningfield, vicino ai ristoranti e ai locali più in voga della città. Le camere, 146, sono pet friendly e includono box doccia, tv con Netflix, armadi a vista e luci led che si attivano con il movimento.

Un punto di ritrovo

L’albergo è all’interno di un edificio di nove piani rivestito con pannelli metallici che danno un tocco urbano alla facciata originale della struttura, un tempo una fabbrica di cappelli. Il suo cuore social è il Moxy Bar, adibito anche a reception; al check-in gli ospiti sono accolti con lo speciale cocktail di benvenuto 'Got Moxy'.



Il bar e la lobby hanno un design moderno di ispirazione industriale, con opere d’arte locali e insegne luminose. A disposizione degli ospiti anche un tavolo da biliardo, carte da gioco, giochi da tavola e armadietti comuni nella lobby. Il Moxy ospita ogni sera un DJ e offre ai suoi clienti una vasta carta di birre, superalcolici, vini e cocktail.



Moxy fa parte di Marriott Bonvoy, il programma di viaggio a premi di Marriott International. Gli iscritti a Marriott Bonvoy guadagnano punti per i loro soggiorni al Moxy Manchester City, come in altri hotel e resort all’interno del portfolio dei 30 brand Marriott Bonvoy,