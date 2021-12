La scelta green di Delphina: ecco gli obiettivi raggiunti

13:05

"In questi anni abbiamo imparato che fare delle scelte etiche e in chiave sostenibile ripaga sempre e dà i suoi frutti nel lungo periodo, anche da un punto di vista economico. E possiamo dirlo dopo 29 anni di esperienza: quando abbiamo iniziato non si parlava tanto di sostenibilità e le iniziative a favore dell’ambiente non erano ancora così diffuse". Lo dichiara al report della Luiss Business School Elena Muntoni, sustainability director e brand manager di Delphina hotels & resorts, descrivendo le buone pratiche che hanno consentito alla società, pochi giorni fa, di essere premiata ancora ai World Travel Awards come gruppo alberghiero indipendente più green al mondo.

A luglio Intesa Sanpaolo ha erogato al gruppo un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) vincolato al raggiungimento di due obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) che l’azienda si è impegnata a realizzare: il primo è riferito all’utilizzo esclusivo in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale di energia proveniente da fonti rinnovabili, mentre il secondo riguarda l’erogazione di un programma specifico di formazione ai dipendenti sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.



L'impegno per l'ambiente

Il lavoro dell’azienda sul fronte della sostenibilità è riassunto nel marchio ‘We are green’ che, aggiunge Muntoni, “sintetizza l’impegno per l’ambiente e il desiderio di offrire una vacanza sempre più ecosostenibile. Dall’energia 100% verde alla limitazione della plastica alla valorizzazione del territorio: perché fare scelte etiche e sostenibili ripaga in termini di risposta dei clienti e anche economici”.