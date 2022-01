di Livia Fabietti

08:02

Tempo di recruiting per Blu Hotels: la nota catena alberghiera è alla ricerca di 150 nuove figure professionali, tra ristorazione e hôtellerie, da inserire all'interno delle sue strutture (oltre 30 tra hotel e villaggi vacanza) dislocate in tutta Italia per rinforzare il proprio staff.

Il candidato ideale ha maturato un'esperienza consolidata in alberghi e villaggi di medie e grandi dimensioni, preferibilmente in catene e, se ricopre un ruolo a contatto con la clientela, requisito fondamentale è la conoscenza delle lingue (inglese e tedesco).



Il calendario delle selezioni

"Nonostante l'incertezza legata alla pandemia, abbiamo deciso di avviare anche quest'anno un intenso programma di selezioni su tutto il territorio nazionale. Ci rivolgiamo sia a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero, sia a giovani alle prime esperienze, ai quali offriremo un percorso di formazione retribuito", ha dichiarato Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore del personale del Gruppo.



I primi colloqui avranno luogo il 20 e il 21 gennaio a Olbia per poi proseguire il 24 e il 25 gennaio a Catania, il 27 e il 28 gennaio a Cagliari e infine, il 2, 3 e 4 febbraio a Sant'Isidoro, in provincia di Lecce. Per candidarsi è possibile inviare il cv tramite il sito di Bluhotels.