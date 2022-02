L’Helvetia & Bristol Firenze di Starhotels entra in Altagamma

16:24

L’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione entra fra i soci di Altagamma, la fondazione che dal 1992 riunisce le migliori imprese dell’Alta industria culturale e creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani.

La filosofia di questa icona dell’ospitalità fiorentina incarna i valori che accomunano le Imprese Altagamma, in particolare la promozione della bellezza e dello stile italiani, principali fonti d’ispirazione per l’ospitalità Made in Italy firmata Starhotels. L’hotel ha riaperto le porte dopo una ristrutturazione ed un ampliamento che ne hanno preservato l’originale struttura ottocentesca e lo hanno arricchito di 25 nuove camere e suites firmate dalla designer di fama internazionale Anouska Hempel, un nuovo ristorante curato da Cibrèo ed una spa inedita che verrà inaugurata a primavera 2022 e sorgerà dove un tempo si trovavano le antiche Terme Romane.



“Siamo orgogliosi che l’Helvetia & Bristol entri a far parte di Altagamma - ha detto Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Ho sempre voluto fortemente che i nostri alberghi fossero ambasciatori dell’italianità nel mondo, visione che negli ultimi due anni è divenuta ancor più tangibile grazie alla decisione di investire sul Made in Italy acquistando esclusivamente prodotti realizzati nel nostro Paese, nell’intento di valorizzare la nostra creatività e dare sostegno concreto all’economia”.