15:34

Il 2022 promette bene anche sul fronte del Mice, che sembra aver ritrovato lo slancio perso nei due anni di pandemia. A sottolinearlo Ada Miraglia (nella foto), direttore commerciale di CDSHotels: “Il primo trimestre dell’anno - spiega - segna l’avvio della programmazione di eventi aziendali. Registriamo una significativa richiesta di incentive, congressi multilevel, forza vendite, Ecm, eventi sportivi nazionali e internazionali. Anche sul fronte team building sottolineiamo una ritrovata domanda, che include richieste di programmazioni con attività en plein air”.

L'offerta della compagnia

Sette le strutture CDSHotels adatte per ospitare gli eventi legati al segmento Mice: Riva Marina Resort, Basiliani, Relais Masseria le Cesine, Porto Giardino, Pietrablu Resort & Spa, Grand Hotel Riviera, CDSHotels Terrasini. In totale le sale meeting sono più di 36, oltre al grande anfiteatro sul mare con 1.200 posti del CDSHotels Terrasini, cui si aggiungono plus quali la privacy e l’indipendenza di alcuni centri congressi rispetto al resto della struttura.



“Anche la domanda relativa alle accomodation è nettamente in crescita - conclude Ada Miraglia -. Rispetto alla scorsa stagione il numero di camere richieste dai clienti è raddoppiato e abbiamo trattative in corso per eventi in esclusiva, alcuni dei quali già confermati”.