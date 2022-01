Miraglia, CDSHotels: “Affiliamo le armi per prepararci all'anno del ritorno”

di Stefania Galvan

14:49

"In questo lungo periodo sono mancati quasi del tutto gli stranieri, ma il 2022 si presenta come l’anno del ritorno, nonostante il perdurare della pandemia, e noi dobbiamo farci trovare pronti". È positivo lo sguardo che Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels (nella foto) rivolge al futuro.

Un domani ancora pieno di incognite, è vero, ma che il gruppo alberghiero intende affrontare con grinta, continuando a percorrere la strada dello sviluppo. “Siamo una società a forte componente femminile - ricorda la manager - e, come si sa, noi donne siamo tenaci e non ci abbattiamo facilmente. Mi sento comunque di affermare che tutti i nostri collaboratori sono fortemente fiduciosi nel futuro”.



Numerosi i progetti in campo, a cominciare dallo sviluppo del prodotto: "Il nostro ufficio Finanza e sviluppo è in trattativa per l’acquisizione di altre strutture nel Sud Italia - anticipa Miraglia - e, dal punto di vista strutturale, il nostro Ufficio tecnico si sta occupando di apportare migliorie in molti dei villaggi e degli hotel collection, dall’arredo ai servizi e alle parti comuni. In particolare al 5 stelle Marenea stiamo montando sulle terrazze di 4 suite deluxe delle vasche idromassaggio con vista mare”.



Sul fronte del personale l'impegno è alla valorizzazione delle risorse umane: “L’ufficio Risorse umane - spiega Miraglia - si è arricchito di un nuovo elemento e in questo periodo sono già iniziati i corsi di formazione interna all’azienda, ma con esperti esterni, volti ad incrementare la professionalità di chi ci lavora. Sono corsi di ‘Comunicazione efficace’, ‘Revenue Management’ ‘Inglese e tedesco base e inglese avanzato’. Lo stesso ufficio si sta occupando in questo periodo del recruitment".



L'obiettivo è, infatti, quello di anticipare i tempi per non doversi trovare nella stessa situazione dell'alta stagione 2021, con una carenza di personale drammatica proprio nei periodi di punta. "Chi dovesse essere interessato a collaborare con noi - conclude Miraglia - può scrivere a jobs@cdshotels.it".