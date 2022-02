Sconti negli alberghi per i ragazzi: Federalberghi aderisce alla Carta Giovani

12:33

È stata lanciata oggi la Carta Giovani Nazionale e fra i partner dell’iniziativa lanciata dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio c’è anche Federalberghi.

Pubblicità

La Carta Giovani, rivolta ai residenti in Italia dai 18 ai 35 anni, appena presentata dal ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, offre la possibilità di accedere a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, sia in termini di prezzi dedicati che di fruizione agevolata in virtù di specifici accordi con numerosi partner.



Nello specifico, la convenzione con Federalberghi dà la possibilità di usufruire di condizioni agevolate per i soggiorni presso alberghi e altre strutture ricettive disponibili sul portale ItalyHotels.