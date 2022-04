Ristorazione in hotel, la ricerca di Federalberghi

13:21

Da sempre uno degli elementi fondanti dell’ospitalità italiana è il buon cibo. Come riporta Hotelmag, per capire meglio il rapporto che c’è tra questi due elementi e la loro evoluzione, Federalberghi ha lanciato una 'Indagine rapida sulla ristorazione in albergo', chiedendo agli albergatori di rispondere ad alcune brevi domande a risposta chiusa.

Pubblicità

Tra le domande principali viene chiesto se la struttura ricettiva è dotata di un bar o di un ristorante e se sono gestiti direttamente o esternalizzati; successivamente, come avviene l’accesso al bar e al ristorante, ovvero se dall’esterno dell’hotel, o dall’interno, oppure da entrambi. Per quanto riguarda, invece, la clientela del bar e/o del ristorante, in quale percentuale è composta tra ospiti interni, ospiti di manifestazioni ed eventi che si tengono in albergo e persone non alloggiate.



Questo il link per rispondere all’indagine: https://bit.ly/3Jslgs4.



Le risposte – come precisa Federalberghi – vengono elaborate aggregando i dati con modalità tali da garantire l’anonimato delle fonti.