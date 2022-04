Palladium Hotel Group: doppia apertura in arrivo a Marbella e Ibiza

di Gaia Guarino

Palladium Hotel Group non ferma i propri investimenti. Ai 43 hotel già parte del proprio portfolio, distribuiti sotto 9 diversi brand, se ne aggiungeranno presto degli altri.

Il 1º giugno aprirà il Trs Ibiza Hotel con 378 camere e suite, un marchio già sfruttato da Palladium nei Caraibi, che propone al mercato europeo un concetto di lusso all inclusive unico. Il 1º luglio sarà invece il turno dell'Hard Rock Hotel Marbella un 4-stelle, con 383 camere e la sala congressi più grande di tutta la Costa del Sol.



Un'altra news riguarda invece il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa inaugurato lo scorso anno. “Presentiamo il The Signature Level”, racconta Nacho Gozalbo Fernandez, Palladium Hotel Group Emea Contracting and Promotions Director. “Si tratta si una selezione di benefit esclusivi pensati per portare l’esperienza dell'all inclusive a un livello ancora più alto”.



Il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa si propone dunque come uno dei fiori all’occhiello del gruppo alberghiero, nel 2021 ha raggiunto il 60% di occupazione con una clientela italiana dominante (50%) seguita da quella tedesca e francese. Complessivamente, Palladium Hotel Group ha chiuso il 2021 con un fatturato di 445 milioni di euro.