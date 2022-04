Radisson rilancia sul Vietnam con una nuova struttura

15:13

Nuovo hotel per Radisson in Vietnam. Si chiama Radisson Resort Phan Thiet e sorge nelle vicinanze della città di Ho Chi Minh, a 15 minuti di auto da Phan Thiet.

Come riporta travelmole.com, la struttura si rivolge sia a coppie che a famiglie e gruppi di amici. L’offerta comprende alcune unità familiari, oltre a ristoranti tipici, bar, centro fitness, spa e un’area per bambini.



Il resort rappresenta la terza bandierina di Radisson in Vietnam, insieme al Radisson Blu Resort Cam Ranh e al Radisson Blu Resort Phu Quoc.